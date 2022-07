Incêndio no Fundão foi dominado um dia depois

O fogo que deflagrou no domingo, na Fatela, concelho do Fundão, foi dominado às 13h25, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, às 14h15, mantinham-se no local 406 operacionais, auxiliados por 123 veículos.

O incêndio deflagrou no domingo, às 14h30, na Fatela, concelho do Fundão, e acabou por alastrar ao concelho da Covilhã.

Ainda no domingo, cerca das 18h30, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, disse à agência Lusa que a situação no terreno era "extraordinariamente grave".

O autarca adiantou que, durante a tarde, a povoação de Pero Viseu esteve "em perigo", mas que não tinha informação de terem ardido habitações.

As chamas destruíram alguns anexos e equipamentos agrícolas, disse, admitindo que "em pouco mais de duas horas arderam, provavelmente, alguns milhares de hectares, tal era a violência do vento".

Já o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, adiantou, também no domingo, que este fogo teve uma progressão inicial de 2,5 quilómetros por hora.

"Significa que durante um curto espaço de tempo, o incêndio, mais ou menos, em três horas, três horas e meia, perfez um total de sete quilómetros", destacou.