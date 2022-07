Incêndio corta IP5 e estrada municipal na Guarda

O troço do IP5 entre Alvendre e Porto da Carne e a estrada municipal que serve a localidade de Alvendre, na Guarda, estão hoje cortados ao trânsito devido a um incêndio, disseram fontes da GNR e da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o fecho daquele troço do Itinerário Principal n.º 5 (IP5) e da estrada municipal que serve a freguesia de Alvendre e de acesso ao IP5, no sentido descendente, ocorreu pelas 15:30.

O trânsito está a ser desviado pela Estrada Nacional 16 e pela autoestrada A25.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 16:45, que o incêndio que deflagrou às 14:15 continuava "ativo".

O fogo começou numa zona de mato, na zona da Quinta do Zambito, junto da cidade da Guarda.

Segundo o "site" da proteção civil, pelas 17:00 estavam a combater as chamas 111 operacionais, auxiliados por 35 viaturas e quatro meios aéreos.