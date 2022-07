Greve na Transtejo perturba ligações fluviais

Há fortes dificuldades nas ligações fluviais entre a margem sul e Lisboa na manhã desta segunda-feira. A esta hora, estão suprimidas todas as viagens de barco para Lisboa previstas até ás 10h00, com execeção das ligações previstas desde o Barreiro.

Em causa está a greve dos trabalhadores da Transtejo, que hoje iniciam um ciclo de greves de três horas por turno de serviço, que durará até à próxima sexta-feira.

Por seu turno, os trabalhadores da Soflusa iniciam na terça-feira um ciclo de quatro dias de greve, com paralisação durante todo o período de trabalho.



Estas greves já tinham sido anunciadas em junho, após plenários dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, mas ainda sem data definida.

Num alerta publicado pela Transtejo/Soflusa, na sexta-feira na sua página da internet, pode ler-se que está prevista a “interrupção do serviço regular” na Soflusa, devido à greve convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores.

A Transtejo e a Soflusa têm a mesma administração e ambas asseguram as ligações fluviais entre a margem sul e Lisboa.



A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.