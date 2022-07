Governo manifesta "os mais profundos sentimentos" pela morte de casal em Murça

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, manifestou os "mais profundos sentimentos" aos familiares e amigos do casal de idosos que foi encontrado morto num carro despistado e carbonizado no concelho de Murça, Vila Real, esta segunda-feira.

Um casal com mais de 80 anos foi hoje encontrado morto, dentro de uma carro que se tinha despistado, na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, disse à Lusa o presidente da Câmara, Mário Artur Lopes, segundo o qual o acidente ocorreu "numa zona queimada e o carro estava carbonizado".

"Independentemente das causas do acidente que vitimou estes dois cidadãos no concelho de Murça quero manifestar aos seus familiares e amigos os mais profundos sentimentos. É um momento de consternação coletiva, todos vivemos com sofrimento esta notícia tão triste", afirmou à Lusa José Luís Carneiro.

O ministro disse também que transmitiu ao presidente da Câmara de Murça "uma palavra de solidariedade" e que lhe pediu que "essa palavra seja extensiva a todos os seus conterrâneos".

"Porque neste momento de tristeza profunda estamos todos com sentimentos de consternação e portanto uma palavra de solidariedade foi o que pude transmitir ao presidente da Câmara Municipal", explicou o ministro.

José Luís Carneiro disse que a GNR está a investigar as causas do acidente.

Um incêndio deflagrou hoje em Murça e pelas 18:00 estava a ser combatido por 231 operacionais, 74 veículos e seis meios aéreos.