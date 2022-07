Casal a fugir das chamas morre no incêndio de Murça

Um casal com mais de 70 anos que tentava fugir às chamas morreu no incêndio de Murça. As vítimas seguiam de carro e despistaram-se, avança a RTP.

Ainda segundo a RTP, o casal fugia do fogo numa viatura e acabou por cair numa ravina.

O acidente ocorreu em Penabeice, na freguesia de Jou, Murça,

Os idosos acabaram por perder a vida logo no local do acidente. No local, estão o INEM e duas ambulâncias dos bombeiros.

O INEM e a Câmara Municipal de Murça, confirmaram os óbitos à RTP.

O incêndio em Murça e Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, começou hoje de manhã a ser combatido por cinco meios aéreos.

Portugal entrou hoje, às 00:00, em situação de alerta, depois de sete dias em contingência devido aos incêndios que assolaram o país e às altas temperaturas registadas. .

A situação de alerta prolonga-se até às 23:59 de terça-feira, dia em que voltará a ser reavaliada a situação, afirmou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no domingo, após uma reunião, por videoconferência, com os ministérios da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação.

A situação de alerta é, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, o nível menos grave, abaixo da situação de contingência e do patamar mais grave, a situação de calamidade.