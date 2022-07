Processo Casa Pia: “Bibi” libertado

Carlos Silvino saiu do Estabelecimento prisional da Carregueira, em Sintra, segundo noticia hoje o Correio da manhã adiantando que saiu disfarçado com um boné e mascara, acompanhado pelo advogado de defesa.

Recorde-se que Carlos Silvino, conhecido pela alcunha “Bibi”, foi considerado o principal arguido do processo, que remonta a 2002, e acabou condenado à maior pena, 18 anos, depois reduzida para 15 pelo tribunal da Relação de Lisboa. Recorde-se que o arguido já tinha cumprido 3 anos de prisão preventiva, tendo sido preso em 2013 para cumprimento da pena definida pela justiça.

Estava acusado de mais de 600 crimes e acabou condenado a pouco mais de 180.

Está agora em liberdade condicional e segundo o jornal sem casa, uma vez que vivia numa casa da Câmara de Lisboa atribuída pela Gebalis. Ficará para já a viver num centro de acolhimento.

A 3 de setembro de 2010, a juíza presidente Ana Peres anunciou a decisão do coletivo: os seis principais arguidos foram todos condenados a penas de prisão por crimes de abuso sexual de menores, entre outros. De for a da condenação ficou Gertrudes Nunes, a dona da casa de Elvas referida no processo.

O caso envolveu figuras mediáticas como o apresentador de TV Carlos Cruz (condenado a 7 anos e libertado em 2016), o médico Ferreira Diniz (condenado a 7 anos, saiu em 2014 por doença terminal, morreu no inicio deste ano) e o embaixador Jorge Ritto (condenado a 6 anos e 8 meses, foi libertado em 2014 por doença terminal). Já Manuel Abrantes, antigo provedor condenado a 5 anos e 9 meses saiu em liberdade em 2017. Hugo Marçal foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão.