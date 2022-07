Mais de mil operacionais combatem 10 incêndios ativos

Portugal continental tem, até às 20h, dez incêndios ativos, que estão a mobilizar mais de mil operacionais, apoiados por 297 meios terrestres e 13 meios aéreos.

Em conferência de imprensa, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que cinco destes são “ocorrências significativas”: em Baião, no distrito do Porto; no Fundão, no distrito de Castelo Branco; e nas localidades de Soutelinho da Raia e Bustelo, em Chaves, e de Murça, os três no distrito de Vila Real.

Estes cinco fogos reúnem 954 operacionais, 276 meios terrestres e 11 meios aéreos no combate às chamas.

A estes vão juntar-se mais seis grupos de combate, num reforço total de 192 operacionais aos teatros de operações. Existem ainda 24 incêndios no país que estão atualmente em conclusão ou fase de conclusão.

O comandante André Fernandes apelou a “não baixar a guarda”, e como exemplo falou do incêndio do Fundão, que teve um avanço inicial de 2,5 quilómetros por hora, tendo percorrido 7,5 quilómetros nas primeiras três horas de combate às chamas.

O responsável da Proteção Civil indicou ainda que as crianças que tinham sido retiradas do Parque de Campismo do Açude, junto a Bustelo, já regressaram, mas que foram retirados 21 utentes de um lar em Vilarinho de Raia, também em Chaves.

No incêndio de Murça, no distrito de Vila Real, a Nacional 212 encontra-se cortada ao trânsito.