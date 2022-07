Incêndio obriga ao corte da A1 entre Pombal e Leiria

Um incêndio na freguesia de Carnide, em Pombal, obrigou este sábado ao corte da autoestrada A1 nos dois sentidos entre os quilómetros 128 e 153, adianta o comando local da GNR à Renascença.

Segundo a página da Proteção Civil, estão no local 163 operacionais, apoiados por 48 meios terrestres e seis meios aéreos a combater o fogo que teve início por volta das 14h. As chamas na zona de Carnide (Vale do Feto) levou ao corte da autoestrada por precaução, devido ao perigo do incêndio passar de um lado para o outro da estrada, entre os nós de Pombal e Leiria.

As alternativas de trânsito neste momento são o IC2 e a A17.

Portugal continental tem neste momento sete situações de incêndio ativas, sendo esta em Pombal a terceira que reúne mais meios e operacionais.