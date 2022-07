Incêndio em Chaves está 90% dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Bustelo, no concelho de Chaves, está "praticamente dominado", em 90% do perímetro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Está praticamente dominado, com 90% do perímetro dominado e 10% em operações de extinção com recurso a máquinas de rasto", revelou a mesma fonte.

O fogo, que teve início pelas 14h45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução cerca das 02h00 de sábado, mas sofreu uma reativação pelas 14h45.

Por volta das 08h00 deste domingo, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, combatiam as chamas em Bustelo 214 operacionais apoiados por 68 meios terrestres.

Num primeiro balanço, o presidente da Câmara de Chaves estimou em 2.000 hectares a área ardida neste incêndio que terá tido origem num acidente com o pneu de um camião.

"O incêndio bordejou um conjunto de aldeias, desde Vila Meã, Vilela Seca, foi até à Torre de Ervededo, também à Agrela e, mais recentemente em Bustelo. Uma área muito importante, com uma extensão de fogo muito significativa", afirmou Nuno Vaz aos jornalistas.

Preventivamente, 60 crianças que se encontravam no Parque de Campismo do Açude foram retiradas no sábado devido ao incêndio, anunciou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes.