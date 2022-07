Incêndio em Bustelo está "controlado", diz autarca de Chaves

O incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, que começou pelas 14h45 de sexta-feira, está "controlado" disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

Segundo o autarca de Chaves, Nuno Vaz, no terreno ainda está "um considerável dispositivo" para "debelar um conjunto de reacendimentos que têm vindo a acontecer, porque, de facto, dadas as elevadas temperaturas e o vento que se faz sentir, o incêndio não pode ser dado como extinto".

"Controlado sim, mas não extinto. Continuam a decorrer ações diretas no sentido de o dar por extinto, mas isso, de facto, neste momento, ainda não aconteceu", disse Nuno Vaz à agência Lusa, pelas 14:20, com base no último ponto de situação de que dispunha.

O autarca, que durante a tarde se irá deslocar ao posto de comando da proteção civil, adiantou que o fogo "ainda continua a inspirar preocupação", apesar de, no momento, não haver "nenhuma situação de risco nem de potencial risco" para aglomerados urbanos nem habitações.

"Ele está devidamente limitado, controlado, e tudo o que está a ser feito é dentro dessa zona de contenção", adiantou.