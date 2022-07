Fogo no Fundão é situação "extraordinariamente grave", diz autarca

O incêndio que deflagra, desde as 14h35, em Fatela, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, originou uma situação "extraordinariamente grave", mas não atingiu habitações, segundo o presidente da autarquia. Pelas 18h30, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, disse à agência Lusa que a situação no terreno era "extraordinariamente grave" por o incêndio progredir em duas frentes.

"Estamos perante duas frentes de vários quilómetros. Uma que entrou na freguesia de Pero Viseu e, neste momento, ainda ameaça casas à volta do núcleo urbano de Pero Viseu e de uma [aldeia] anexa chamada Vales de Pero Viseu, sendo que essa frente já ultrapassou os limites do concelho do Fundão e entrou no concelho da Covilhã", adiantou.

No local, segundo o site da proteção civil, estavam, pelas 20h00, 413 homens, apoiados por 120 viaturas e cinco meios aéreos.

O autarca acrescentou que a outra frente de fogo, com vários quilómetros, lavra numa zona mista agrícola e florestal mas "tem uma mancha florestal de muitos milhares de hectares" e os meios no terreno estão atentos a essa área por se poder tornar em algo "calamitoso".

Durante a tarde, a povoação de Pero Viseu esteve "em perigo", mas Paulo Fernandes não tem informação de terem ardido habitações. As chamas destruíram alguns anexos e equipamentos agrícolas, admitindo que "em pouco mais de duas horas, arderam, provavelmente, alguns milhares de hectares, tal era a violência do vento".

Segundo o autarca, a velocidade do vento entre as 15h00 e as 17h00 foi "violentíssima". O perímetro do fogo é "gigantesco" e o presidente do município do Fundão vaticina que será uma noite "muito comprida" e, provavelmente, o dia de segunda-feira, deverá ser "muitíssimo complicado". Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à Lusa que o incêndio "ainda se encontra ativo" e que o vento forte tem dificultado o combate.