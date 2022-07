Fogo em Chaves ameaçou populações e lavra em direção a Espanha

O incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, que começou pelas 14h45 de sexta-feira, tem ameaçado povoações num raio de 15 quilómetros e lavra em direção a Espanha, disse o presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, disse à Lusa que esta "vai ser mais uma noite difícil", com expectativa de que seja a última deste incêndio, que teve este domingo vários reacendimentos e projeções, à semelhança do que aconteceu no sábado.

Esta situação deveu-se, sobretudo, aos ventos fortes, que fizeram com que o incêndio progredisse em diferentes frentes e em direção a vários aglomerados habitacionais, disse.

O autarca referiu, em concreto, as povoações de Cambedo, Vilarinho da Raia, Vilarelho da Raia e, também, "algum perigo" em Vila Meã e Agrela.