Primeiros dados sobre acidente que vitimou piloto anunciados na 2ª feira

O gabinete de investigação de acidentes aéreos iniciou hoje os trabalhos para apurar as causas do acidente, sexta-feira, com um avião de combate a incêndios, que vitimou o piloto, remetendo para segunda-feira a divulgação dos factos entretanto apurados.

Em comunicado, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) afirma que a equipa enviada para o local registou e analisou este sábado, no local do acidente, o estado dos destroços da aeronave, os quais vão ser transportados para o hangar de investigação que possui no aeródromo de Viseu, para realizar "os trabalhos de perícias técnicas através de testes e ensaios".

"O GPIAAF prevê publicar no final da próxima segunda-feira, dia 18, uma nota informativa dando conta dos factos apurados, conforme confirmados até essa data, e dos passos seguintes da investigação".

Agradecendo às autoridades e populações locais o apoio e as informações prestadas à sua equipa, o GPIAAF apela "a outras pessoas que julguem dispor de informação relevante, nomeadamente imagens do acidente ou da operação realizada no local pelas aeronaves antes do acidente, para contactar o Gabinete através do email occreport@gpiaaf.gov.pt".

O GPIAAF anunciou sexta-feira à noite, que iria mobilizar uma equipa de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de hoje, a qual, segundo a informação hoje divulgada, iniciou trabalhos "assim que houve condições de luminosidade".