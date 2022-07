PJ detém estrangeiro procurado por homicídio na via pública em França

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona Oeste de Portugal continental um cidadão estrangeiro que tinha um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades de França por suspeita de ter assassinado uma pessoa na via pública. .

De acordo com a PJ, trata-se de um homem, de 46 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio consumado, em meados de maio, no sul de França.

Em comunicado, as autoridades judiciais referem que o detido "terá esfaqueado a vítima pelas costas, por diversas vezes, provocando-lhe a morte tendo fugido imediatamente, primeiro para Espanha e, depois, para Portugal".

"No princípio deste mês de julho, as autoridades policiais francesas deram conta da possível presença do suspeito em Portugal, o que, de facto, viria a confirmar-se, poucos dias depois, emitido e difundido o mandado de detenção europeu, foi imediatamente cumprido", adiantam.

A PJ acrescentou que o detido foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, tendo sido determinado que, ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.