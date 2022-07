Município de Foz Côa emite uma nota de pesar pela morte do piloto André Serra

O município de Foz Côa, no distrito da Guarda, emitiu uma nota de pesar pela morte do piloto, André Serra, que na sexta-feira perdeu a vida após a queda naquele concelho da aeronave que pilotava.



"Estivemos desde o primeiro minuto, a acompanhar esta tragédia e estamos, também, desde primeiro instante solidários com familiares, colegas e amigos de André Serra, neste momento difícil", disse o presidente da câmara, João Paulo Sousa.

Na página oficial do município de Vila Nova de Foz Côa, na rede social Facebook, muitos foram aqueles que também, de uma forma ou de outra, após a publicação da nota de pesar, prestaram a sua homenagem ao malogrado comandante - piloto do avião "FireBoss" que se despenhou em missão de combate a incêndios florestais na quinta do Crasto, na Freguesia de Castelo Melhor, por razões ainda desconhecidas.

Este acidente que provocou a morte do piloto está a ser alvo de uma investigação.

O alerta para o acidente foi dado às 19h55 de sexta-feira e o "avião anfíbio médio "FireBoss", do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais" estava a operar num incêndio no concelho vizinho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.