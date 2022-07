Incêndio em Chaves obriga à retirada de 60 crianças em parque de campismo

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Bustelo, no concelho de Chaves, obrigou à retirada de 60 crianças que se encontravam no Parque de Campismo do Açude. Considerado “o mais preocupante” pela Proteção Civil, o fogo já afetou uma habitação.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, anunciou que, até às 20h, quase 400 operacionais combatiam os 12 incêndios ativos em Portugal continental, apoiados por 111 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Entre as 12 ocorrências ativas, existem “três significativas”: em Bustelo, no concelho de Chaves, Vila Real; em Penafiel, no distrito do Porto; e em Celorico de Basto, em Braga.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21h, estavam em Bustelo, a situação de "maior preocupação", 296 operacionais, 88 meios terrestres e dois meios aéreos.

Na conferência de imprensa, a entidade indicou ainda que o teatro de operações em Bustelo será reforçado com 111 operacionais, que estão a caminho do incêndio. O fogo, que teve início pelas 14h45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução cerca das 2h00 deste sábado, mas sofreu uma reativação esta tarde, pelas 14h45.

Segundo a Proteção Civil foram registados 89 incêndios até ao final da tarde deste sábado, menos que os 94 incêndios registados ontem à mesma hora.