Incêndio em Baião entra em fase de resolução

O incêndio em Baião, no distrito do Porto, que era considerado pela Proteção Civil como o mais preocupante ao início da tarde, foi declarado como “em resolução”, de acordo com a página da entidade.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), está já montado um perimetro de vigilância no terreno para evitar reacendimentos. À Renascença, fonte da Proteção Civil diz que é esperado fique encerrada ainda este sábado.

No balanço feito ao início da tarde, em Carnaxide, Oeiras, o comandante André Fernandes tinha afirmado que o incêndio em Baião era “a ocorrência mais significativa neste momento" para os bombeiros e outros operacionais que estão a combater os incêndios em Portugal.

Neste momento, segundo a página da Proteção Civil, encontram-se no local 136 operacionais, 47 veículos e um meio aéreo, no incêndio que teve início na quinta-feira de manhã.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Os incêndios florestais consumiram este ano mais de 38 mil hectares, cerca de 25.000 dos quais na última semana, a maior área ardida desde 2017, segundos dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).