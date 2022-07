Funeral do piloto André Serra realiza-se este domingo em Benfica

O funeral do piloto André Serra, que morreu esta sexta-feira após a queda de um avião de combate a incêndios, realiza-se pelas 12h deste domingo, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em São Domingos de Benfica.

Os restos mortais daquela que é a primeira vítima dos incêndios em Portugal este ano foram autopsiados no gabinete médico-legal do Hospital da Guarda e seguiram este sábado para Lisboa, onde já teve início o velório do piloto de 38 anos, na igreja de Lisboa, destinada a celebrações da Força Aérea, confirmou a Renascença.

Este sábado, o gabinete de investigação de acidentes aéreos adiantou que anunciará os primeiros dados dos factos apurados na segunda-feira. Em comunicado, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) afirma que a equipa enviada para o local registou e analisou, no local do acidente, o estado dos destroços da aeronave, os quais vão ser transportados para o hangar de investigação que possui no aeródromo de Viseu, para realizar "os trabalhos de perícias técnicas através de testes e ensaios".

"O GPIAAF prevê publicar no final da próxima segunda-feira, dia 18, uma nota informativa dando conta dos factos apurados, conforme confirmados até essa data, e dos passos seguintes da investigação".