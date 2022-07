​Reacendimento de incêndio em Loulé

Ocorreu o reacendimento de um incêndio no concelho de Loulé, ao início da tarde desta sexta-feira.



Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Faro diz que a situação está controlada.

"Que eu saiba não há ninguém em perigo nem casas ameaçadas", declarou Rogério Bacalhau.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a reativação registou-se ao início da tarde e “está agora a ser combatida pelos meios que ainda se encontravam no local em vigilância”, depois de o incêndio ter sido dado como dominado na manhã de quinta-feira e, posteriormente, declarado extinto.



“A reativação aconteceu na Quinta do Lago, no concelho de Loulé, mas são situações normais e o fogo está a ser combatido para tentar resolvê-lo o mais rápido possível”, afirmou à Lusa a fonte do CDOS de Faro.



A mesma fonte apontou o vento como fator que pode ter contribuído para a reativação, juntamente com as altas temperaturas que se fazem sentir e estão a atingir Portugal nos últimos dias.

Estão envolvidos nas operações de vigilância e combate a esta reativação 241 operacionais, com o apoio de 85 veículos e quatro aeronaves, segundo os dados disponíveis na página da Internet da Proteção Civil às 14h50.