Portugal ultrapassa os 500 casos de Monkeypox

Portugal totaliza 515 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 42 dos quais notificados na última semana, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório semanal da DGS, todas as regiões de Portugal continental e a Madeira reportaram casos de infeção humana pelo vírus VMPX, mas a grande maioria do total de casos (84,3%) foi confirmada em Lisboa e Vale do Tejo.

O Norte é a segunda região do país com mais casos de Monkeypox (36), seguindo-se o Centro (seis), o Alentejo (quatro), o Algarve (três) e a Madeira (dois), refere a informação semanal da autoridade de Saúde.

A presença do vírus VMPX foi detetada em Portugal em 3 de maio, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção, e, desde então e até à última quarta-feira, foram identificados 515 casos.

Segundo a DGS, no universo de 343 casos reportados no Sistema de Vigilância Epidemiológica, a idade das pessoas infetadas varia entre 19 e 61 anos, com predominância de casos no grupo etário entre 30 e 39 anos.

A grande maioria das infeções reportadas (99,7%) são em homens, com um caso notificado de uma mulher, no "contexto de um eventual contacto com um caso confirmado", avança a DGS.

De acordo com o boletim hoje divulgado, até quarta-feira foram reportados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e pela delegação da Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) 8.238 casos em 35 países da região europeia.