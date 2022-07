​Nunca tantos jovens foram convocados para o Dia da Defesa Nacional

Um total de 165 mil jovens, com 18 anos, foram convocados para o Dia da Defesa que se assinala esta sexta-feira.



De acordo com o Ministério da Defesa, “o número de participantes a nível nacional será o mais elevado de sempre em virtude da inclusão de 54 mil rapazes e raparigas que não puderam participar no ano anterior devido às restrições impostas pela Covid-19”.

O Dia da Defesa Nacional, instituído em 2004, decorre ao longo do ano em mais de 30 localizações no continente e ilhas.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, vai estar no Regimento de Cavalaria n.º 6, em Braga, segue depois para o Porto onde visita o Complexo Social Nossa Senhora da Paz, da Liga dos Combatentes, e termina em Vila Nova de Gaia com uma visita ao Centro de Reabilitação Profissional.

A ministra defendeu já publicamente, e no início do mandato, que “não tem sentido reinstituir o serviço militar obrigatório”, porque “não responde às necessidades estratégicas” das Forças Armadas, que precisam de “militares qualificados”, com “tecnicidade”.

Helena Carreiras considera importante “discutir modalidades de envolvimento” dos jovens na Defesa.

Um estudo do ano passado ouviu participantes no Dia da Defesa Nacional e as conclusões mostraram que as Forças Armadas são, a seguir aos bombeiros, a instituição que maior confiança merece dos jovens portugueses: 90% deposita muita ou total confiança na instituição.

Mais de 70% dos participantes afirmaram que gostariam de assistir a treinos militares.

Mais de metade demonstrou interesse em passar uma semana numa unidade das Forças Armadas.

Quase 35% defendiam mais informação no universo escolar sobre as Forças Armadas.