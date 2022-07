Mortalidade materna. Comissão criada em maio pela DGS ainda não teve qualquer reunião

O presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal revelou esta sexta-feira que a comissão criada no final de maio pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para avaliar a mortalidade materna ainda não reuniu, pelo que não se consegue ainda perceber as causas.

Sobre os sistemas de informação, apontou dados do Consórcio Português de dados Obstétricos, que inclui informação de mais de um terço dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (35% dos nascimentos), defendendo a importância de “investir para um sistema de informação disponível em todos os hospitais” da rede pública.

Questionado sobre se estas mortes maternas terão ocorrido no privado ou no público, respondeu que “quando há complicações graves no particular, muitos recorrem ao SNS (…). Se calhar quase todas foram no SNS, mas não há dados claros” sobre o assunto.



Desrespeito pelas grávidas e puérperas

O responsável, igualmente questionado sobre o respeito pelas mulheres e o excesso de intervencionismo no parto, apontou casos de ausência de consentimento informado divulgados na internet e afirmou que “é grave e contra a lei. Há casos reportados na net, mas a questão é a magnitude do problema”.

“Não temos a noção da verdadeira magnitude do problema do excesso de intervencionismo.”

Ayres de Campos lembra que, em algumas áreas, tem havido um esforço para o reduzir, apontando dados que indicam uma redução para 20% das episiotomias.

Sobre a opção pelos partos nos privados, disse que estes têm uma boa oferta hoteleira, e disse que o SNS não tem conseguido responder ao mesmo nível, lamentando o facto de não ser possível neste momento, nos hospitais púbicos, as visitas de familiares às mães depois de terem o bebé.

Quanto às respostas públicas em cuidados obstétricos considerou que o sistema “tem funcionado em rede sempre que necessário”, acrescentando que “vai contra expectativa das mulheres grávidas que querem ter parto num determinado hospital (…) pois podem escolher de acordo com a lei, mas na prática estão sujeitas às transferências”.

A propósito dos dados divulgados hoje pelo jornal "Expresso", que indicam que 80 grávidas foram transferidas de hospital no mês de junho, afirmou que “haverá sempre transferências baseadas na incapacidade de determinado hospital dar resposta, nomeadamente, nos cuidados intensivos”.

“Na Europa as transferências são inferiores a 1%. Temos tido quase 2% de transferências em hospitais e não é algo que queiramos ter. Vai contra tudo o que a grávida deve querer e não é o que desejamos. O que queremos é que não haja transferências.”