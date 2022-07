Incêndios. Piloto morre em queda de avião em Foz Côa

Um piloto morreu na queda de um avião de combate a incêndios na zona de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.



A notícia foi avançada pelas estações de televisão e confirmada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado enviado á Renascença.

"Um avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, caiu esta tarde, enquanto operava no Teatro de Operações do incêndio em Torre de Moncorvo, Bragança, tendo o alerta sido dado pelas 19h55. Há a registar uma vítima mortal, o comandante-piloto da aeronave", refere a ANEPC.