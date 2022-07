Incêndio em Ponte da Barca. Autarca volta a pedir envio de meios aéreos pesados

"Hoje os meios já no terreno receberam o reforço de um helicóptero e de dois aviões médios e espera-se que, ao longo da manhã, cheguem dois ‘canadair’ italianos", disse Miguel Alves.

Em declarações à Lusa, num balanço feito cerca das 10:00, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, Miguel Alves, adiantou que a população de duas aldeias de Ponte da Barca - Froufe e Lourido - foi retirada de noite e que o incêndio começou já esta manhã a ser combatido com meios aéreos.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, reiterou esta sexta-feira o pedido de envio de meios aéreos pesados para o combate ao incêndio que lavra há dias no Lindoso, onde várias aldeias já foram evacuadas.

De acordo com Miguel Alves, houve risco sobre uma terceira aldeia, Ermida, mas “felizmente não se veio a confirmar” a necessidade de evacuação.

“O incêndio continua a correr com força. A área ardida é superior a 1.000 hectares, mas neste momento não há perigo para nenhum povoado."

Também o autarca de Ponte da Barca, numa declaração em que repetiu várias vezes que pediu à tutela o reforço de meios aéreos pesados, confirmou que “neste momento o fogo não ameaça casas”, mas “mantém-se de muito difícil resolução”.

Às 11:15, a combater as chamas encontravam-se quatro meios aéreos, 261 operacionais e 83 meios terrestres, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo remeteu quaisquer informações sobre incêndios no distrito para a página na Internet da ANECP.

À Lusa, Miguel Alves chamou ainda a atenção para um outro incêndio no distrito de Viana do Castelo que "está a gerar preocupação moderada" e que está a aproximar-se da fronteira com Espanha.

Em causa está um fogo em zona de mato na zona de Castro Laboreiro, concelho de Melgaço, espaço integrado no Parque Natural da Peneda Gerês, que começou cerca das 06:00.

"Está a levantar preocupações. Há muito menos meios naquela zona. Está muita gente mobilizada para Ponte da Barca. O incêndio está a correr na direção da fronteira espanhola. Já foi pedido o reforço de meios apeados", descreveu.