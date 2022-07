"Grande consternação". Marcelo e Costa lamentam morte de piloto em incêndio

O Presidente da República apresenta as condolências à família e diz que vai estar presente no funeral.

“São heróis e não se imagina às condições em que têm de atuar, muitas vezes imprevisíveis, durante dias e dias”, sublinha.

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou, através da rede social Twitter, a morte do piloto do avião de combate a incêndios que se despenhou esta sexta-feira em Vila Nova de Foz Côa.



António Costa envia “as mais sentidas condolências” à família e amigos.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos", escreve Costa.



António Costa aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos operacionais que estão no terreno, transmitindo a sua “solidariedade e agradecimento” pelo “empenho e dedicação”.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, também já endereçou “as mais sentidas condolências à família do comandante-piloto”.

“Neste momento trágico, dirijo uma palavra de solidariedade a todos aqueles que, de forma empenhada, profissional e generosa, prestam um serviço inestimável ao país no combate aos incêndios. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que integram este esforço nacional”, sublinha José Luís Carneiro, em comunicado.

Já em declarações á RTP, o ministro manifesta "total disponibilidade para apoio à família".