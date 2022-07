Governo vai aprovar Simplex 2022 e agilizar licenciamento ambiental de renováveis

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que o Governo vai avançar com medidas para a “agilização do licenciamento ambiental” para projetos de energias renováveis quando aprovar, na próxima semana, o programa Simplex para 2022.

“Quando, para a semana, aprovarmos o Simplex para 2022, as medidas emblemáticas do Simplex vão mesmo ter a ver com a agilização do licenciamento ambiental”, disse o chefe do Governo.

Segundo António Costa, estas medidas servem para o país aumentar a sua capacidade de autonomia na produção de energia.

O primeiro-ministro falava na cerimónia de inauguração da Central Solar Flutuante de Alqueva, realizada no paredão da barragem alentejana, entre os concelhos de Portel (Évora) e Moura (Beja).

E este passo “é decisivo, do ponto de vista macroeconómico para o país”, porque o custo de importação de energia tem “um peso enorme” na balança externa nacional.