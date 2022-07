Fogo em Espanha obriga a retirar 14 pessoas de aldeia de Bragança

O fogo que lavra desde a manhã de hoje em Espanha junto à fronteira com Bragança obrigou a retirar 14 pessoas da aldeia da Petisqueira para um lugar seguro, segundo disse à Lusa o comandante dos bombeiros Carlos Martins.

A corporação de Bragança faz parte do contingente que tenta evitar que as chamas passem para o lado português e, segundo o comandante Carlos Martins, as autoridades decidiram retirar os 14 habitantes da aldeia portuguesa "por precaução".

Algumas pessoas foram levadas para outra aldeia, Deilão, e outras que preferiram ficar no local encontram-se "no campo de futebol, numa zona segura", segundo disse à Lusa o comandante.

O alerta para o fogo foi dado pouco depois das 07:00 e as operações continuam no terreno com o combate às chamas a ser feito dos dois lados da fronteira.

No lado português, encontrava-se no local, por volta das 15:30, um dispositivo com 87 operacionais, 26 viaturas e um meio aéreo.