Extinto incêndio em Palmela que provocou 12 feridos

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Palmela e que destruiu mais de 400 hectares de mato, algumas habitações e um `stand´ de automóveis, está extinto, decorrendo operações de rescaldo e vigilância ativa, foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Palmela e comandante das operações em curso, “o incêndio foi considerado em fase de conclusão cerca das 22:00 de quinta-feira, mas continua no terreno um dispositivo com cerca de 120 operacionais, apoiados por mais de três dezenas de viaturas, que prosseguem as operações de rescaldo e uma vigilância muito ativa”.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a fase de conclusão significa que o incêndio está “extinto, com pequenos focos de combustão dentro do [seu] perímetro”.