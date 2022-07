Estão a nascer mais bebés em Portugal

Depois da queda histórica da natalidade no ano passado, no 1.º semestre deste ano foram rastreados 39.397 recém-nascidos com o teste do pezinho. São mais 1.722 bebés do que no mesmo período de 2021.

Segundo o Jornal Público, que cita dados do Instituto Ricardo Jorge (INSA), estão a nascer em média mais nove crianças por dia do que no ano passado.

Nos primeiros seis meses deste ano, Lisboa foi o distrito que mais “testes do pezinho” realizou (11.731), seguido do Porto (7251), Setúbal (3071) e Braga (2958).

No fim desta lista aparecem os distritos de Bragança (266), Guarda (280) e Portalegre (284).

Estima-se que a manter-se a tendência de aumento, o total de nascimentos deverá voltar a ultrapassar os 80 mil, depois de em 2021 ter ficado nos 79.692.

O “teste do pezinho” cobre a quase totalidade de nascimentos no país e é um indicador fiável da natalidade. Os dados dos exames feitos aos recém-nascidos, no âmbito do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, é coordenado pelo INSA através da Unidade de Rastreio Neonatal do Departamento de Genética.