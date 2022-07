​Covid-19. Portugal com 119 mortes e quase 49 mil novos casos numa semana

Portugal registou 119 mortes com Covid-19 e quase 49 mil novos casos na semana entre 5 e 11 de julho, revelou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com a semana anterior, foram diagnosticados menos 16.279 infeções e menos 10 óbitos.

O número de mortes com Covid-19 aumentou nas faixas etárias entre os 60 e 69 anos e os 70 e 79 anos.

Entre 5 e 11 de julho foram registados 28 óbitos entre os 70 e 79 anos, mais dez em comparação com a semana anterior, e 12 mortes entre os 60 e 69 anos, mais quatro óbitos.

Nos hospitais portugueses estão internados, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos, menos 73 pessoas com Covid-19, num total de 1.140 doentes.

Analisando apenas as unidades de cuidados intensivos, na semana em análise havia 57 pessoas internadas, uma descida de 15 pacientes mais graves.

Incidência em queda

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,89 e a taxa de incidência desceu para 475 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (8.132), seguindo-se a das pessoas entre os 50 e os 59 anos (7.803), enquanto as crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infeções (2.326) nesta semana.

Dos internamentos totais, 460 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (277) e dos 60 aos 69 anos (145).

A DGS contabilizou ainda 11 internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, três dos 10 aos 19 anos, 20 dos 20 aos 29 anos, 14 dos 30 aos 39 anos, 46 dos 40 aos 49 anos e 72 dos 50 aos 59 anos.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 21.144 casos entre 05 e 11 de julho, menos 7.850 do que no período anterior, e 49 óbitos, menos oito.

A região Centro contabilizou 7.183 casos (menos 2.010) e 16 mortes (menos uma) e o Norte totalizou 11.236 casos de infeção (menos 4.168) e 22 mortes (mais três).

No Alentejo foram registados 2.283 casos positivos (menos 615) e oito óbitos (mais três) e no Algarve verificaram-se 3.447 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 1.016) e 12 mortes (menos uma).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 2.099 novos contágios entre 05 e 11 de julho (menos 146) e duas mortes (menos uma), enquanto a Madeira registou 1.514 casos nesses sete dias (menos 474) e 10 óbitos (menos cinco), de acordo com os dados da DGS.