Combate a incêndios. UE saúda "forte solidariedade" e destaca ajuda a Portugal

A Comissão Europeia saudou esta sexta-feira a “forte solidariedade” demonstrada pelos Estados-membros da União Europeia relativamente aos países mais afetados por incêndios florestais, destacando que dois aviões enviados por Itália já estão a operar em Portugal.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário assinala que “o Mecanismo Europeu de Proteção Civil continua a canalizar apoio para ajudar a combater os graves incêndios florestais em Portugal, França e Albânia”, notando que, “na sequência de pedidos de assistência, a UE ajudou a mobilizar dois aviões de combate a incêndios de Itália para Portugal, que operam no país desde 13 de julho”.

A Comissão lembra que esta ajuda “junta-se àquela já enviada por Espanha para Portugal no fim de semana passado”, referindo-se a dois aviões pesados anfíbios espanhóis que estavam no país para apoiar o combate aos incêndios, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas que já deixaram Portugal no início da semana devido aos fogos que também se registam em Espanha.