Beja pode "alivar a pressão" no aeroporto de Lisboa e "pisca olho" a oficinas da TAP

A transferência das oficinas da TAP para o aeroporto de Beja seria “uma solução absolutamente extraordinária”, afirma o presidente da Câmara, Paulo Arsénio, em entrevista à Renascença.

O aeroporto de Beja começou a operar a 13 de abril de 2011, dez anos depois de ter começado a ser projetado. Custou 33 milhões de euros e resultou do aproveitamento civil da Base Aérea nº 11.

Com a polémica em torno da localização do futuro aeroporto e com os constrangimentos registados na Portela, nos últimos dias, a Renascença procurou perceber, de forma clara, se Beja é ou não, uma verdadeira alternativa a considerar.

Do passado ao presente, rumo ao futuro, analisamos com o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, um percurso conturbado que chegou a ser, juntamente com Alqueva e o Porto de Sines, um dos vértices do triângulo fundamental para o desenvolvimento do Alentejo.

Em 2010, uma análise do Tribunal de Contas referia, entre muitas outras coisas, que o aeroporto de Beja não tinha ainda, apesar de decorrida uma década, “contribuído para o desenvolvimento da região nem para a criação de emprego”. Passados 12 anos, qual é realidade existente?

De facto, as coisas mudaram muito. Podemos não ter atingido os objetivos que se pretendiam, nomeadamente de um maior número de criação de postos de trabalho ou da maior dinamização da região através da estrutura, mas a realidade já não é a mesma de 2010. Isto, muito por força do hangar da Mesa [empresa de manutenção aeronáutica], que está montado no espaço, um investimento na ordem dos 30 milhões de euros.

É curioso que um único investimento privado é praticamente do mesmo valor que foi a transformação daquela parte do aeroporto em terminal civil, e que na altura teve um custo de 33 milhões de euros. Esse hangar, emprega neste momento, em termos fixos, 80 pessoas e gera mais de 20 postos de trabalho indiretos. Muitas destas pessoas vieram de fora, estão a morar em Beja, estão a morar nas aldeias à volta de Beja, estão a morar nos concelhos vizinhos, nomeadamente em Cuba e, portanto, a realidade já não é a mesma que o Tribunal de Contas reportou em 2010.

A Câmara de Beja, não sendo a responsável/proprietária da infraestrutura e do equipamento, tem promovido o aeroporto sempre que pode fazê-lo, fazendo-se representar e fazendo apresentações onde apresenta o equipamento e as oportunidades que oferece a potenciais investidores, dialogando com empresas, com a ANA Aeroportos e com a Força Aérea Portuguesa, uma vez que o terminal civil opera em estreita ligação com a componente militar instalada.

Com a construção do Alqueva, perspetivou-se a criação de novos projetos turísticos no Alentejo, muitos dos quais chegaram a ser apresentados com pompa e circunstância, mas nunca chegaram a concretizar-se. Entende que o desenvolvimento do potencial turístico pode ser uma forma de recativar o aeroporto?

Os projetos PIN [Projetos de Interesse Nacional], que chegaram a estar previstos para o regolfo de Alqueva, criaram essa expetativa, porém a não concretização de nenhum desses projetos, acabou por esvaziar a mesma. Se não me falha a memória, esses projetos criariam entre 15 a 20 mil camas na área do Alqueva e também alguns empreendimentos Premium na costa alentejana e isso, de facto, contribuiria para que o aeroporto tivesse maior tráfego comercial de passageiros.

Ainda assim, o aeroporto em termos dos chamados voos VIP ou dos voos Premium tem imensa procura. São pessoas que chegam nos seus jatos ou de empresas privadas, procurando, digamos, um turismo e uma qualidade turística mais recatada, sobretudo no litoral alentejano. Nesta vertente, o aeroporto trabalha muito, e trabalha muito bem, sendo um aeroporto muito apreciado pelas condições e características que tem, para esse tipo de tráfego.

As pessoas saem com grande rapidez da aerogare e rapidamente são transportadas em viagens, de automóvel ou em shuttle privados, com percursos na ordem dos 45/50 minutos, até aos destinos finais. Essa é uma área em que o aeroporto tem sido claramente bem-sucedido.