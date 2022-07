"Situação ainda não melhorou". Há nove incêndios ativos, seis deles graves

O Comandante Nacional de Proteção Civil e Operações de Socorro, André Fernandes, dá conta de seis fogos que mais preocupam as autoridades dos nove ativos ao final da manhã desta quinta-feira.

Entre as situações mais preocupantes contam-se dois fogos em Pombal (um em Abiul, outro em Pombal), um em Caranguejeira, outro em Ponte da Barca, um em Oliveira de Azeméis e, por fim, um em Baião.

No total destes seis fogos estão empenhados 1.454 operacionais, apoiados por 425 viaturas e 20 meios aéreos, adiantou o comandante da Proteção Civil pelas 12h.

Na habitual conferência de imprensa, André Fernandes fez um ponto de situação no que respeita a vítimas humanas no período entre 7 e 13 de julho, referindo que há um total de 160 feridos, quatro deles graves, dois bombeiros e dois civis. O comandante explicou que, até ao momento, tiveram de ser retiradas de casa 865 pessoas, sendo que a maioria já conseguiu regressar ao seu domicílio.

"A situação ainda é extrema, ainda não normalizou, nem melhorou", disse o comandante nacional, reforçando um apelo à população para que adeque o seu comportamento às atuais condições. "Não use fogo, nem maquinaria nos espaços florestais ou rurais", disse.

Nestas declarações aos jornalistas, André Fernandes referiu que se mantém totalmente cortadas ao trânsito a EN 10 entre Cabanas e Quinta do Anjo, em Palmela, e o IC 8, no nó de Marquinha-Nogueiros e também no nó de Barracão-Leiria, no distrito de Leiria.