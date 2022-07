Nova greve nos comboios causa perturbações na circulação

A greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) dever causar perturbações na circulação ferroviária nos serviços da CP - Comboios de Portugal e da Fertagus.

De acordo com a informação vinculada pela Infraestruturas de Portugal, na sua página na internet, "no seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela APROFER - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 12 de julho e o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 14 de julho, informamos que poderão verificar-se perturbações na circulação ferroviária".

Este é o segundo dia de greve dos trabalhadores da IP, depois de na terça-feira, a CP ter suprimido 903 das 1.274 ligações programadas entre as 00h00 e as 22h00, devido à greve.

A IP, empresa gestora da rede ferroviária, indica que durante a greve "garantirá a abertura de 30% do seu canal ferroviário para o serviço Urbanos -- Lisboa e Porto, e 25% para as restantes circulações, nos termos dos serviços mínimos acordados com a referida associação sindical".

A CP informa que se preveem "fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, em todos os serviços".

Também a Fertagus alertou na sua página eletrónica que, "face à greve anunciada na IP entre as 00h00 e as 24h00, nos dias 12 e 14 de julho de 2022, encontram-se previstas fortes perturbações na circulação de comboios".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Aprofer explicou que a greve abrange os perto de 300 trabalhadores do Comando e Controlo Ferroviário da IP, que regulam a pontualidade e a segurança de 100% das circulações ferroviárias e que estão concentrados nas estações de Braço de Prata, Contumil e Setúbal, ou seja, nos centros de comando operacionais (CCO) de Lisboa, do Porto e de Setúbal. .

Conforme explicou Adriano Filipe, em greve estarão os supervisores e os operadores de comando ferroviário e de permanência geral de infraestruturas ferroviárias.