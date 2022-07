Incêndios. Fogo em Leiria dominado

O incêndio que se reacendeu no concelho de Leiria está dominado, disse à Lusa o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Luís Lopes.

Segundo o autarca socialista, o fogo, que teve ignição na freguesia da Caranguejeira, na terça-feira, e que depois se estendeu a Colmeias e Memória, Milagres, Boa Vista e a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, ficou dominado pelas 17h00.

Luís Lopes acrescentou que a situação no Crasto, na zona de Colmeias, e nos Milagres está controlada.

"Vamos manter todo o dispositivo para ações de vigilância e rescaldo. Ontem, por esta hora, também tínhamos a situação controlada e, hoje, com o calor, voltaram os reacendimentos", alertou.

O vereador disse ainda que os meios estão a ser "reposicionados" e que está a ser efetuado patrulhamento por toda a área, "até para dar alguma segurança à população".

"Espera-se uma maior humidade nas próximas horas, o que poderá ajudar à consolidação do rescaldo", destacou.

O incêndio florestal que deflagrou na terça-feira na Caranguejeira, concelho de Leiria, e que esta madrugada entrou em resolução, reacendeu na manhã de hoje.

Houve vários reacendimentos no perímetro do incêndio, com destaque para Portela do Outeiro, Lourais e Crasto, na União de Freguesias de Colmeias e Memória.

Este responsável frisou não haver danos em habitações ou registo de feridos.

Às 20:15, o incêndio estava a ser combatido por 253 operacionais, apoiados por 74 veículos, de acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que classificava o fogo como "em resolução".

Portugal continental está em situação de contingência até domingo.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Hoje, o distrito de Leiria está sob aviso laranja, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.