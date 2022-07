Incêndios em Portugal. "Há poucos sinais de que estamos no caminho correto"

“Não estamos a conseguir alterar todos os mecanismos que podem levar a que uma paisagem seja mais resistente ao fogo, particularmente as ocupações e usos agrícolas que têm sido ao longo do tempo abandonados e que estão um bocadinho na raiz desta paisagem suscetível ao fogo e com combustíveis mais contínuos”, afirma Nuno Guiomar.

O perito em fogos florestais considera que “temos um sistema de planeamento mais ou menos instalado, mas depois os mecanismos de financiamento não acompanham aquilo que é planeado”.

Nuno Guiomar sugere uma medida que pode passar pelo financiamento à pequena agricultura que cria zonas de tampão aos incêndios em torno das aldeias.

“Por exemplo, a noção da pequena agricultura, de hortas e pequenas culturas, à volta dos aglomerados foi desaparecendo e foi substituída por uma floresta que se encostou praticamente às casas… Também pode ser visto como um serviço que a sociedade paga para que as pessoas façam pequena agricultura, e assim se mantenha uma paisagem diversa, menos suscetível ao fogo, que proteja o edificado”, sublinha.

Para Nuno Guiomar, Portugal também deve começar a olhar para o fogo de forma diferente.

“O redimensionamento do dispositivo tem de ser em função do dano potencial do fogo. Isto quer dizer que há períodos do ano, em determinados locais, que é preciso deixar arder, para que não sejam consumidos mais tarde por fogos muitos mais intensos e severos”, concluiu o investigador.