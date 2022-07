Incêndios. 165 fogos registados em todo o país até às 19h30

Mais de 160 incêndios foram registados até às 19:30 de hoje em Portugal continental, mais quatro do que os verificados na quarta-feira, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num balanço feito pelas 20h30 na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa), o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse hoje que foram contabilizados 165 incêndios e que 23 ainda se mantinham ativos.

Foram "registados 165 incêndios registados até às 19h30 de hoje, mais quatro do que no dia de ontem [quarta-feira]" e nas "23 ocorrências que ainda estão ativas encontram-se, neste momento, no combate, 2.164 operacionais, 623 meios terrestres e apoio de 22 meios aéreos", salientou.

"A ocorrência de Mangualde foi dada como dominada. Mantemos nove ocorrências significativas, com 1.924 operacionais, 561 meios terrestres e 21 meios aéreos, no apoio", assinalou André Fernandes.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, desde o dia 08 de julho até hoje, foram "registadas 9.098 ocorrências e foram envolvidos um total de 33.000 operacionais, 8.871 meios terrestres e 510 meios aéreos".