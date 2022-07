Incêndio que deflagrou em Faro e se estendeu a Loulé entra em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em Gambelas, no concelho de Faro, e que depois se estendeu a Loulé, entrou em fase de resolução às 09:19 desta quinta-feira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10:20 permaneciam no local 349 operacionais, auxiliados por 121 meios terrestres e um meio aéreo.

Num ponto de situação feito a meio da manhã, o comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Richard Marques, assegurou que o incêndio estava “dominado” e que o “perímetro total [de 27 quilómetros de extensão] está totalmente estabilizado”.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto do polo das Gambelas da Universidade do Algarve (freguesia de Montenegro) e do recinto onde decorre, a partir de hoje, a Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo o fogo passado durante a noite para o concelho de Loulé.

“Todo o dispositivo no terreno está direcionado para o que é a reação rápida a qualquer reativação que sabemos que vamos ter, depois de termos tido várias durante a noite”, realçou Richard Marques.