Incêndio de Palmela já chegou ao Parque Natural da Arrábida

O incêndio de Palmela já atingiu o Parque Natural da Arrábida, confirmou esta quarta-feira à noite o comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações à imprensa, Elísio Oliveira descreve um "incêndio muito complicado, também atingindo o Parque Natural da Arrábida".

Neste momento há no local 527 operacionais de várias zonas de Lisboa e Vale do Tejo, bem como do Alentejo.