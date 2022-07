Homem detido por suspeita de incêndio florestal no Pinhal Novo

Um homem de 45 anos foi hoje detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de incêndio florestal, na localidade do Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Em comunicado, a GNR explica que, no seguimento de um alerta a informar que um popular teria detetado um homem "a lançar brasas para um terreno", os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que o suspeito "já se encontrava retido por populares".

No decorrer da ação desenvolvida pelo posto do Pinhal Novo do Comando Territorial de Setúbal, e após diligências policiais, a GNR confirmou "a veracidade dos factos" e deteve o suspeito, lê-se na nota.

Ainda segundo a GNR, o detido foi constituído arguido e notificado para comparecer na sexta-feira no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.