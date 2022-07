Governo mantém situação de contingência até domingo

O ministro da Administração Interna confirmou que a situação de contingência vai prolongar-se até às 23h59 deste domingo.

José Luís Carneiro explica que é "um dever manter o mesmo grau de responsabilidade".

O governante diz que a manutenção prolongada das temperaturas elevadas e dos níveis baixos de humidade são fatores que justificam esta decisão.

O ministro adiantou ainda que no domingo de manhã, após a reunião da ANEPC para fazer atualização de dados e uma avaliação do ponto de situação, que deve começar pelas 10h30, acontece uma reunião dos membros do Governo "para avaliar se o nível de contingência se deve manter para além de domingo ou se deve recuar no estado de alerta".



Mais de 2.400 bombeiros combatiam às 18h00 desta quinta-feira os 26 fogos ativos no país, com mais de mil operacionais concentrados no distrito de Leiria, segundo a Proteção Civil.

Entre 7 e 13 de julho, Portugal registou um excesso de mortalidade que correspondeu a um total de 238 óbitos, segundo indica a Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado.

A DGS alerta que as elevadas temperaturas que se têm registado na última semana "têm um potencial impacto conhecido na saúde, como consequência de desidratação ou de descompensação de doenças crónicas".