GNR diz que "evolução repentina do fogo" impediu corte atempado da A1

A GNR esclareceu hoje que a situação vivida na quarta-feira por vários condutores que tiveram de fugir das chamas quando circulavam nas Autoestradas A1, A25 e A29, em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, resultou da "evolução repentina do fogo".

Segundo publicações nas redes sociais, vários condutores tiveram de circular em contramão para escapar às chamas, junto ao nó entre a A25 e A1 na zona de Albergaria-a-Velha.

Vários órgãos de comunicação social também divulgaram um vídeo feito por um repórter da TSF quando viajava na última noite na A1, pouco antes de esta via ser cortada ao trânsito, que mostra as chamas em ambas as bermas e muito fumo a cobrir a faixa de rodagem.

Questionado pela Lusa sobre a demora no corte daquelas vias, João Fonseca, porta-voz da GNR, disse que "a situação em causa resultou da repentina evolução do fogo que coincidiu com o momento em que houve a indicação para o corte da via, tendo sido alocados militares da Guarda para materializar os referidos cortes de via acima mencionados".