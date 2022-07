Football Leaks. Inspetores da PJ negam ter afinado estratégias em reunião com procuradora

Os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) ouvidos na sessão desta quinta-feira do julgamento do processo Football Leaks negaram qualquer “afinação de estratégias” no encontro com a procuradora do Ministério Público (MP) após o início das diligências em tribunal.

José Amador, que liderou a investigação, e Hugo Monteiro voltaram a ser inquiridos no Juízo Central Criminal de Lisboa, na sequência de um requerimento da defesa de Aníbal Pinto, com vista a esclarecerem os relatos de diligência externa (RDE) da PJ sobre a operação de vigilância ao encontro na área de serviço da autoestrada A5, em outubro de 2015, bem como do email de convocatória para uma reunião em setembro de 2020 com a magistrada Marta Viegas.

“Fi-lo sem qualquer reserva mental ou malícia. Não há aqui nenhuma estratégia. Há uma reunião com partes que são, no contexto do inquérito, intervenientes e queriam esclarecer dúvidas. Não queria afinar nada. Este email destinava-se a convocar um encontro com a procuradora do julgamento, solicitado pela procuradora. Não se afinou estratégia nenhuma, respondeu-se a questões colocadas e que são perfeitamente normais.”

O coordenador da investigação do caso Football Leaks – que vai continuar a ser inquirido de tarde - explicou que o procedimento de agendar reuniões é normal para a PJ e que “ocorre ao sabor dos eventos e das situações” nos diferentes processos.

“Não é nada de extraordinário”, reiterou, admitindo hoje não saber se na data desta reunião, em 08 de setembro de 2020, já tinha ou não começado o julgamento [n.d.r.: começou em 04 de setembro].

Sobre a reunião, José Amador confirmou as presenças dos colegas Rogério Bravo, Paulo Abalada, José Garcia e Hugo Monteiro, além da procuradora Marta Viegas – que assumiu que já conhecia anteriormente a este processo -, e disse que a inspetora Aida Freitas não esteve presente, apesar de também ter sido convocada no referido email. Ato contínuo, desvalorizou a importância da reunião, perante as questões da defesa de Aníbal Pinto.

“Não sei quanto tempo durou. Não teve propriamente uma ordem de trabalhos. Foi uma reunião informal. O ‘grosso’ da reunião ocorreu sem os meus colegas, à exceção do meu coordenador [Rogério Bravo] e as questões que eu melhor recordo eram relacionadas com o relatório forense”, notou, sem deixar de manifestar um desabafo durante o depoimento: “Pareço estar a ser julgado por um conteúdo e isto não tem nada transcendente”.

Quanto ao encontro na área de serviço da autoestrada A5 entre o antigo CEO da Doyen Nélio Lucas, o colaborador Pedro Henriques e Aníbal Pinto, o inspetor explicou as razões para terem sido efetuados dois RDE – “um de enquadramento e outro relativamente a factos num contexto diferente” – e relativizou as diferenças de linguagem entre os dois documentos.