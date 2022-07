Estrada Nacional 104 reaberta pelas 18h10 em Guidões

A Estrada Nacional (EN) 104, que foi hoje cortada ao trânsito cerca das 16:00 devido a um incêndio florestal em Guidões, na Trofa, foi reaberta pelas 18:10, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros da Trofa, João Maia "deixou de haver perigo para a circulação automóvel" e foi autorizado "o retomar do trânsito".

A EN 104, que atravessa todo o concelho de Trofa e onde o trânsito é normalmente muito pressionado pela existência de camiões de e para as empresas sediadas no eixo Maia, Trofa e Vila Nova de Famalicão, foi durante o corte desviado a oeste na direção de Vila do Conde e a leste para Alvarelhos, freguesia vizinha de Guidões, acrescentou à Lusa uma testemunha no local.

João Maia revelou-se otimista quanto ao combate às chamas, informando que o incêndio "mantém uma frente ativa, mas que está a ceder".

Segundo a página do Comando Distrital de Operações de Socorro, pelas 18:10 estavam no combate ao incêndio 33 operacionais apoiados por 11 viaturas, tendo o alerta sido dado pelas 16:08.

Portugal Continental está em situação de contingência devido às previsões meteorológicas, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Oito distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.