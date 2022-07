Todos os distritos do continente passam a aviso vermelho. "Algo nunca visto nos últimos anos"

Todos os distritos de Portugal Continental passam a estar sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), anunciou o comandante operacional nacional da Proteção Civil.

No habitual briefing do final da tarde, sobre a situação dos incêndios, André Fernandes reconheceu que o país enfrenta uma “situação inédita”. Depois do IPMA ter emitido aviso vermelho para 16 dos 18 distritos do território continental português, agora a medida estende-se a todo o país.

“A situação é grave, é de facto extrema”, reconheceu o responsável,

Até às 19h00 desta quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 171 incêndios, 27 dos quais ainda estão ativos e 14 são considerados ocorrências significativas, que envolvem um elevado número de operacionais e meios de combate.

André Fernandes destaca os incêndios de “Pombal (Abiul), que envolve 450 operacionais, Leiria (Carangueira) com 371 operacionais, Faro (Montenegro) com 324 operacionais envolvidos e, depois, Palmela com 460 operacionais envolvidos e também temos na Guarda, em Seia, 186 operacionais envolvidos num incêndio. Oliveira de Azeméis com 224”.

“São estes os principais incêndios que se desenvolvem junto a áreas habitacionais o que complica as operações de socorro”, acrescentou.

Maior parte dos incêndios deflagram entre as 12h00 e as 17h00

O comandante operacional nacional identificou, também, um padrão diário de novas ignições que têm deflagrado, invariavelmente, entre as 12h00 e as 17h00, “precisamente, a altura do dia em que as condições meteorológicas menos favorecem o combate aos incêndios” e em que “todo o dispositivo e, também as populações, se concentram no combate”.

Desde a passada quinta-feira, a Proteção Civil contabilizou 135 vítimas dos incêndios, “70 dos quais foram agentes de Proteção Civil, 63 feridos ligeiros” e, ainda, dois feridos graves, “um operacional e um civil”, detalhou André Fernandes.

Relativamente a danos materiais, foram contabilizados mais de 20 edifícios afetados em Ourém — entre habitações, anexos e garagens —, cinco habitações e uma roulotte afetada em Pombal e duas habitações e uma vacaria em Leiria.

Também em Faro e Palmela foram identificadas pelo menos duas habitações afetadas pelos incêndios.

Face à complexidade da situação nos principais incêndios, os bombeiros já evacuaram 778 pessoas das suas causas, por precaução.

Desde o final da semana passada, registaram-se em Portugal 813 incêndios, combatidos por 25.971 operacionais, apoiados por 6.971 veículos de combate.

As regiões do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Setúbal são as que contabilizam maior número de ocorrências.