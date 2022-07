Sete dos 11 incêndios ativos preocupam autoridades, pelo menos 121 pessoas já assistidas

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou esta quarta-feira que dos 11 incêndios que estavam ativos esta manhã, sete concentram as preocupações dos bombeiros e outros operacionais no terreno.

A partir da sede da Proteção Civil, o responsável indicou que, "até à data, foram registados 69 incêndios desde o início do dia, 11 ativos, dos quais sete apresentam alguma preocupação" e alertou que há "uma tendência crescente de ignições, algo que não é tolerável" tendo em conta as atuais condições meteorológicas.

Relativamente ao dia de ontem, André Fernandes salientou uma "fase mais complicada e o dia mais complicado" desde o início da situação de contingência por risco acrescido de incêndios rurais, indicando que 669 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas.

A par disso, 121 pessoas tiveram já de receber assistência, sendo duas delas feridos graves, um bombeiro com um pulso partido e um civil que sofreu queimaduras no incêndio em Vale da Pia, Pombal.

Esta quarta-feira há mais de 2.500 operacionais no terreno, com o comandante da Proteção Civil a apelar novamente à "tolerância zero" para comportamentos de risco que possam gerar novas frentes de fogo.

