Sete detidos em operação contra uso fraudulento de cartões de crédito

Sete pessoas residentes em vários bairros do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, foram detidas no âmbito de uma operação contra o uso fraudulento de cartões de crédito e crimes violentos, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, realizou recentemente uma operação contra os membros de estrutura criminosa organizada, tendo em vista o cumprimento de vários mandados de busca domiciliária e de vários mandados de detenção”, adiantou a PJ em comunicado.

A operação “Gold Card” visou a utilização fraudulenta de cartões de crédito, crime violento e branqueamento de capitais.

Os sete detidos têm idades entre os 20 e os 23 anos.

Em causa esteve, segundo a PJ, a prática de crimes de roubo com arma de fogo, extorsão, falsidade informática e burla informática e nas comunicações e branqueamento de capitais.

A PJ adianta que a “estrutura criminosa” apropriava-se de cartões de crédito que usava depois para adquirir produtos multimédia e de telecomunicações de marcas conhecidas, “tudo transações consumadas ou tentadas, sempre com recurso ao ‘online’”.

“Posteriormente e já na posse dos bens assim adquiridos introduziam-nos no mercado da venda direta a particulares ou em lojas de venda de artigos em 2.ª mão”, conta a PJ, referindo que depois branqueavam os lucros do crime em carteiras de criptomoedas.

No decurso da investigação, a PJ detetou ainda a prática de crimes violentos de roubo entre elementos que compunham a estrutura criminosa.

No âmbito da operação, foram apreendidos avultados montantes em moeda virtual, drogas, armas proibidas e artigos adquiridos de forma fraudulenta.

Os detidos estão a ser presentes às autoridades judiciárias, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação adequadas.