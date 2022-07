Porto. Acidente com autocarro da STCP faz sete feridos

Uma colisão entre um ligeiro de passageiros com um autocarro da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) na zona da Pasteleira, no Porto, causou hoje sete feridos ligeiros.

De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 8h56, e ao local acorreram 11 operacionais e cinco veículos de socorro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou à Lusa que o acidente ocorreu na zona da Pasteleira e causou sete feridos ligeiros.

As pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, cinco em viaturas dos bombeiros e duas em viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acrescentou a mesma fonte.

Segundo a mesma fonte, a ocorrência encontra-se em fase de resolução.

A Lusa contactou ainda a STCP para mais esclarecimentos sobre o acidente e aguarda resposta.