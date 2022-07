Onda de calor. "Tudo indica que hoje seja o dia mais quente"

A previsão é da meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e Atmosfera, que em declarações à Renascença , revela que houve locais onde a temperatura máxima em julho foi ultrapassada.

Contudo, o valor máximo absoluto de temperatura atingido em Portugal - os 47,3 graus registados em Amareleja, em 2003 - não deverá ser batido.

“Creio que poderão ser batidos valores absolutos da região, agora o valor máximo absoluto de Portugal? Sinceramente, tenho algumas dúvidas”.

Certo é que o tempo quente vai manter-se até amanhã.

“Vamos continuar com valores elevados de temperatura em todo o país até, pelo menos, quinta-feira. Na sexta, já alguns locais, principalmente nas regiões do litoral norte e centro, bem como alguns locais da região litoral sul que já vão começar a diminuir a sua temperatura máxima. O tempo muito quente deverá terminar sexta-feira, no litoral. Contudo, no interior, deverá prolongar-se pelo menos até sábado, dia 16”, antecipa.

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

Os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja vão estar até às 00h00 de quinta-feira sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.