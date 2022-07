Novas alterações na retenção do IRS aplicam-se a rendimentos pagos a partir de julho

As alterações às tabelas de retenção na fonte do IRS que visam acomodar as valorizações remuneratórias na função pública vão aplicar-se aos rendimentos pagos a partir de 1 de julho, segundo do diploma agora publicado.

"São aprovadas as alterações das tabelas de retenção na fonte, em euros, que se encontram em vigor no ano de 2022, relativamente aos rendimentos de trabalho dependente pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de julho de 2022", refere o despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi publicado em suplemento do Diário da República na terça-feira ao final do dia.

O objetivo desta nova alteração nas tabelas de retenção na fonte é evitar que os funcionários públicos da carreira geral de assistente técnico abrangidos pela valorização remuneratória de 47,55 euros na entrada para a carreira subam para o escalão seguinte de retenção e fiquem a receber um valor mensal líquido inferior ao que recebiam antes do aumento.

Para este efeito a tabela opera por duas vias: por um lado aumenta dos atuais 754 para 760 euros o limite do escalão de retenção e, por outro, reduz a taxa de retenção mensal.